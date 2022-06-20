Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время выступления на Международном симпозиуме морских держав прокомментировал заявления, которые в своих социальных сетях публикует зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время выступления на Международном симпозиуме морских держав прокомментировал заявления, которые в своих социальных сетях публикует зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
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