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Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»

Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген во время выступления на Международном симпозиуме морских держав прокомментировал заявления, которые в своих социальных сетях публикует зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

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