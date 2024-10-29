Музей Москвы открывает выставку «Мангазейский морской ход»

Музей Москвы представляет выставку «Мангазейский морской ход: технология открытий», посвящённую путешествию команды Товарищества поморского судостроения по торговому пути из Архангельска в Мангазею — первый русский город за полярным кругом в Западной Сибири, основанный в 1601 году.