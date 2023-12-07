Антонов: Информация о применении РФ ядерного оружия на СВО является мифом

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что мифы об использовании Москвой ядерного оружия в СВО, распространяемые США, призваны оправдать огромные расходы американской администрации на «сдерживание» РФ.
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