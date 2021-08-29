29 августа: а в этот день…

Профессиональный праздник шахтеров, история которого началась во времена Советского Союза; после распада СССР по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Эстонии, Узбекистане, Казахстане, Украине и в Киргизии в последнее воскресенье августа.
Профессиональный праздник шахтеров, история которого началась во времена Советского Союза; после распада СССР по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Эстонии, Узбекистане, Казахстане, Украине и в Киргизии в последнее воскресенье августа.
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