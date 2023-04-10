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Посол США обиделась на Путина. Раз и навсегда...

Посол США обиделась на Путина. Раз и навсегда...

С этого года американским послом в России работает Линн Трейси - очень подкованная гражданка, знает русский, имеет специализацию «советолог» — специалист по Советскому Союзу, и даже уже работала в американском посольстве в Москве в позднем СССР.

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