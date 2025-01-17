Зеленский и Трамп: Будущие переговоры с Россией после окончания финансирования

Зеленский готов вести переговоры с Россией, если Трамп прекратит финансирование Украины. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что без поддержки Киев будет вынужден пойти на уступки.
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