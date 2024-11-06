PNAS: 635 млн лет назад таяние льдов покрыло Землю океаном слякоти

Американские ученые из Политехнического университета Виргинии пришли к выводу, что после завершения последнего глобального ледникового периода оттаявшая Земля на время полностью покрылась слякотью и грязью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии