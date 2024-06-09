Театр абсурда
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Театр абсурда

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Командующий ВС НАТО в Европе: Россия системами РЭБ в Арктике создала радиоэлектронный купол, который блокирует армии альянса в Европе

Командующий ВС НАТО в Европе: Россия системами РЭБ в Арктике создала радиоэлектронный купол, который блокирует армии альянса в Европе

Генерал США, командующий объединенными ВС НАТО в Европе (ОВС НАТО в Европе) сообщил о радиоэлектронном куполе, который создан по указанию Владимира Путина мощной комбинацией систем РЭБ России в Арктике для блокировки армий альянса в Европе.

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