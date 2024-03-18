Все выступления наших талантливых артистов были настолько трогательные, пронзительные до глубины души, что у зрителей на глазах появлялись слёзы.
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Все выступления наших талантливых артистов были настолько трогательные, пронзительные до глубины души, что у зрителей на глазах появлялись слёзы.