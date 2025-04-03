"Решимость тверже гранита": Ле Пен даст отпор и баллотируется в президенты

В понедельник парижский уголовный суд приговорил главу парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам недопуска к выборам (с немедленным исполнением) и к четырем годам лишения свободы, включая два года условно.
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