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"Решимость тверже гранита": Ле Пен даст отпор и баллотируется в президенты

"Решимость тверже гранита": Ле Пен даст отпор и баллотируется в президенты

В понедельник парижский уголовный суд приговорил главу парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам недопуска к выборам (с немедленным исполнением) и к четырем годам лишения свободы, включая два года условно.

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