Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Персонал стационаров пройдет обучение по спецпрограмме Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров столицы будут переведены на новые стандарты экстренной медпомощи.