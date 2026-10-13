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Регионы России

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Марсоход Perseverance установил рекорд по пройденному расстоянию на другой планете

Марсоход Perseverance установил рекорд по пройденному расстоянию на другой планете

Марсоход NASA Perseverance установил новый рекорд по расстоянию, пройденному на поверхности другого небесного тела.

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