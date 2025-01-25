В Ростовской области выявили неготовность полигона к переработке мазута

Проверка выявила неготовность полигона в Семикаракорском районе Ростовской области к утилизации загрязненного мазутом песка, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 25 января в своем Telegram-канале.
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