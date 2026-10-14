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В Азербайджане начались протесты против запрета носить хиджаб в школе

В Азербайджане начались протесты против запрета носить хиджаб в школе

Протестуют родители, забыв, что школа - светское учреждение, и они живут в светской стране. Ведь дети сами не могут выбирать носить им хиджаб или нет, у них мозгов ещё меньше чем у их родителей - это определяется исключительно мировоззрением их родителей, и дети становятся заложниками этого мировоззрения.

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