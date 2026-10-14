В Азербайджане начались протесты против запрета носить хиджаб в школе

Протестуют родители, забыв, что школа - светское учреждение, и они живут в светской стране. Ведь дети сами не могут выбирать носить им хиджаб или нет, у них мозгов ещё меньше чем у их родителей - это определяется исключительно мировоззрением их родителей, и дети становятся заложниками этого мировоззрения.