ФСБ показала видео с жительницей Мариуполя, задержанной за госизмену

В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене. Она могла передавать данные об объектах МинобороныКак стало известно агентству ТАСС, спецслужбы задержали жительницу Мариуполя, которую ФСБ подозревает в передаче противнику секретной информации.
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