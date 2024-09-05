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ФСБ показала видео с жительницей Мариуполя, задержанной за госизмену

ФСБ показала видео с жительницей Мариуполя, задержанной за госизмену

В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене. Она могла передавать данные об объектах МинобороныКак стало известно агентству ТАСС, спецслужбы задержали жительницу Мариуполя, которую ФСБ подозревает в передаче противнику секретной информации.

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