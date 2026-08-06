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МОСИНФОРМ

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Жара, грозы и усиление ветра ожидаются в столице с 6 по 10 августа

Жара, грозы и усиление ветра ожидаются в столице с 6 по 10 августа

После жаркого завершения рабочей недели погода в Москве начнет постепенно меняться. В ближайшие два дня температура воздуха будет достигать плюс 31 градуса, местами ожидаются грозы и сильные порывы ветра.

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