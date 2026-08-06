Жара, грозы и усиление ветра ожидаются в столице с 6 по 10 августа

После жаркого завершения рабочей недели погода в Москве начнет постепенно меняться. В ближайшие два дня температура воздуха будет достигать плюс 31 градуса, местами ожидаются грозы и сильные порывы ветра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии