Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признан виновным в получении взятки от предпринимателя

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову и предпринимателю из Ненецкого автономного округа.