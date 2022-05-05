Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признан виновным в получении взятки от предпринимателя

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову и предпринимателю из Ненецкого автономного округа.
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