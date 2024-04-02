Раскрыт секрет, почему авто ушедших брендов имеют гарантию производителя

В российских автосалонах стали появляться автомобили ушедших или приостановивших деятельность в России брендов с официальной гарантией, отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин.
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