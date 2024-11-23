Радимов о Батракове в дерби: «Огромный объем работы, но КПД нулевой. «Спартак» здорово против него сыграл. Для следующих игр – как справляться с Алексеем»

Красно-белые обыграли «Локомотив» в 16-м туре Мир РПЛ со счетом 5:2. «В глазах игроков «Спартака» была полная концентрация, они настолько были сосредоточены на этом матче, что поначалу они просто подавили «Локомотив», который только в конце первого тайма пришел в себя.