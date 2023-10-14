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Русская весна

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Это только начало: премьер Израиля заявил об ударах беспрецедентной силы (ВИДЕО)

Это только начало: премьер Израиля заявил об ударах беспрецедентной силы (ВИДЕО)

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с новым обращением к нации. «Мы наносим удары по нашим врагам с беспрецедентной силой.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Премьер Израиля Нетаньяху, фашист, в самом  наихудшем варианте из возможных! Ему   и его последователям вообще не важны люди, ни  израильтяне ни ни палестинцы, он дьявол войны все его решения и доводы ложь!
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