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Царьград

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В Новосибирске 23-летняя мать двоих детей пыталась попасть на СВО

В Новосибирске 23-летняя мать двоих детей пыталась попасть на СВО

Молодой матери всё-таки отказали в заключении контракта.23-летняя женщина из Новосибирска планировала отправиться на СВО из-за обещанных выплат, но получила в военкомате отказ из-за нахождения на иждивении малолетних детей и отсутствия востребованной специальности.

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