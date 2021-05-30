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Ученые США объяснили повышенную эффективность вакцин от COVID-19 у мужчин

Ученые США объяснили повышенную эффективность вакцин от COVID-19 у мужчин

Результаты новых клинических испытаний были опубликован на страницах издания Business Insider. Авторы исследования выяснили, что вакцина компании Pfizer показала свою эффективность на 96,4 процента у привитых мужчин, и на 93,7 процента у женщин.

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