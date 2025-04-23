Стало известно об испытаниях совершившего первый полет импортозамещенного SJ-100

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поздравил авиастроителей с первым полетом полностью импортозамещенного SJ-100, отметив, что лайнер выполнит около 130 сертификационных полетов, в том числе в условиях экстремально низких и высоких температур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии