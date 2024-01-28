Лидер венгерской партии «Наша Родина» заявил о намерении присоединить Закарпатье в случае развала Украины

На Западе прекрасно понимают, что Украина в конфликте с Россией неизбежно проиграет. Остается невыясненным лишь один вопрос, останется ли Украина как государство, или все же произойдет ее распад.
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