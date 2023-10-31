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Царьград

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Архитектор Даниэль Дендра выступит на Московской неделе интерьера и дизайна

Архитектор Даниэль Дендра выступит на Московской неделе интерьера и дизайна

Более 650 компаний принимают участие в III Московской неделе интерьера и дизайна. В рамках недели выступили свыше 100 российских и зарубежных спикеров, прошло около 75 тематических сессий, а её участники подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве.

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