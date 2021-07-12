Волевое решение калининградского губернатора по мигрантам

Любопытно, однакоПолитикаВолевое решение калининградского губернатора по мигрантам Ну что, дали события в Новосибирске со стрельбой и азербайджанской диаспорой повод пообсуждать и задуматься.Вернуться к статье10514НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИгорь СнетковКогда в Москве такое случится?Александр Надоровв москвабаде ни когдаДмитрий Алиевв данном случае "никогда" пишется слитноTtestorrАзер, а тебе не пох как что пишется?Наталья ИвановаСдается, что никогда. Собянин не торопится закрывать границы, ему главное не народ, а экономика. Но мне не нужна такая экономика...ГусЕнаА вот и наш " Нищий" , живущий на пенсию родителей...Грамотно раскачивает нац.вопрос на основании вброса.ГусЕнаА ездить в Метро вам нужно? А чистые улицы вам нужны? Трепаться все мастера....Собянина она учит!ГусЕнаИдеи фашизма вам так близки? Особеннно под ником...ГусЕнаА он грамотнее тебя:))) Русский язык уважает больше.Александр Надоровдаж не сомневался что ты))) - как тупизной завоняло, значит ты где то рядом)))ГусЕнаПрямо через монитор? Или это твоя баба смердит? :) По существу есть что сказать? Или ты и вправду, Быдло, за которое вас держит этот Губер?ГусЕнаКак решается вопрос мигрантов во Франции? В Германии? Блясни умом! Или , слабо?? Как решать его нам? Что будет с русскими, живущими в среднеазиатских республиках после таких заявлений недальновидных политиков? Ты ж УМНЫЙ. Я верю. Есть что сказать?Александр Надороввот тебе ответ одного москвича на происходящее в москвабаде вчера-позавчера: "В Кузьминках произошла массовая драка между коренными москвичами: киргизами, туркменами и таджиками. Узбеки, к сожалению,не успели к месту событий..." по моему этим все сказано. и второе- адекватному, понимающему и НЕ глупому собеседнику (не тролю как ты) мне всегда есть что сказать..... но ты не из их числа. разговор окончен, отвечать не нужно (хотя зарабатывай - пиши)ГусЕнаГниловатая отмазка, конечно:))) Я вижу твои комменты недовольного жизнью старика...Ну не буду больше тебя пытать. Собственно, все ясно было и так.Наталья ИвановаВ наших Кузьминках вчера ночью драка была - бились насмерть киргизы с таджиками. Не очень приятная картина, тем более что у меня под носом. И еще как-то странно видеть на детской площадке, в основном, киргизских детей, а не русских. В нашем квартале школу закрыли, т.к. превалировали дети переселенцев, а им образование дается гораздо сложнее, поэтому учителя тратят много времени на отстающих. Многие мамы позабирали своих детей и увели в другие школы, а только для мигрантов эту школу содержать нерационально. Я неплохо отношусь к Собянину, с самого начала голосую за него (неизвестно, как бы справлялся другой на его месте), но не понимаю, зачем сюда тащить таджиков и прочих, когда русским работы не хватает... И платят ли мигранты налоги и пенсионные взносы, раз они занимают рабочие места? Но верно и то, что мигранты берутся за любую работу, не каждый москвич, скажем, будет работать на стройках в непогоду. А с другой стороны - они разносчики вируса. Там, где они живут - сплошная антисанитария. Один мой знакомый лежал с коронавирусом в больнице и заметил, что, в основном, лежат гастарбайтеры. А лежал он в хорошей клинике. Дорого они нам обходятся, это однозначно. И еще неизвестно, сколько карантинов впереди, сколько вирусов к нам завезут из разных стран. А кормить 2 миллиона за счет нашего бюджета как-то дороговато. Слишком добрыми тоже плохо быть, все равно не оценят. Но республики не торопятся высылать самолеты, чтобы их забрать. Ну, а уж если понадобится какая-то часть рабочих, свистнем, но уже в наилучшие времена... и не в таком количестве...ГусЕнаПрежде сем устроиться на работу, они проходят медосмотр ( там очень много анализов и на вич и на вирусы), потом они покупают Патент ( 30 000 руб) на год. Те. Они еще ничего не заработали, а в казну уплатили. Да, они берутся за любую работу. Потому что хотят выжить, хотят будущего своим детям. Они бегут и из-за исламизации на своей родине. Это не только у нас-это во всем мире. Полагаете, Меркель -дура? Это нам тут втюхивают , что " оне всех насилуют"..А немцы как раз очень грамотно все делают. Мне тоже не хочется чтоб мои внуки не заводили славянских друзей и т.п.( я прекрасно понимаю о чем Вы) Но, где ж взять -то другой мир? В СССР же все дружили и все были братья. Так говорят.Если это действительно имело место быть-драка , а я Вам верю. Тогда, вопрос, ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ Они озлоблены? И куда эта злоба пойдет в след раз. А ведь наши Надорновы и Кушнаревы не пойдут нас с Вами защищать.Они в инете только " боевые". Они будут визжать " хде власть!!!" И по диванам , как в 90-е....Вот там , выше в комментах, Саодат Базарова попыталась высказаться. Как ей хамили местная быдлота.А че не послушать? А вот она придет домой и что она скажет своему сынишке? И у нее ни один сын! Иди, играй с русским мальчиком, он научит тебя новой игре , он умный" или ....Ну, она может ничего не скажет, но, ее сыновья видят отношение к матери, к ним. Что растим?Nikolia VovchenkoНикогдаSaodat BazarovaВ деловых вопросах ожидается, что люди, наделённые властью, опираются на логику и пр., а не эмоции. Возможно, мой коммент вызван недостатком осведомленности в данном вопросе, но я не вижу связь между криминалом, связанным с этническими диаспорами, и данным решением губернатора. Бороться с ОПГ запретом работать в хлебобулочной и пр сферах… Где вода, а где имение, как говорится. Напрашивается заключение, что господин губернатор просто не знает , как решать такие проблемы, или знает, но не может. Отвлечение внимания публики популистскими, но не соответствующими мерами.абрам вербинты - знаешь? скажи: "как".Saodat BazarovaЭто Вы мне? Кажется, на брудершафт не пили. Думаю, что знаю😀. Многие знают, но не у всех есть воля и мужество решать истинную проблему. Гораздо легче ущемить права простых мигрантов.абрам вербинты мне не очень "кто". на "вы" на Руси звали вагов. ты мне - он? думаешь, или знаешь? проблема в фальшивых чиновниках от власти.Гаражный кооператив ЛАДАА тебе хлеб с червями, мухами, волоснёй не попадался? А у нас сплошь и рядом! Торгашей за шкуру берём, а ответ в пекарне находит, где мигранты "трудятся". Сыр покупаешь, а там "хозяева Земли" - таракашки. Опять торгашей за жабры, а находим мигрантов в сыродельне полной "хозяев Земли".Ночной кошмарА вот права "простых" мигрантов никто не ущемляет. Ущемляют права наглых мигрантов. Которые приехали в Россию не работать, а устанавливать здесь свои порядки. Так что кончай базар Базарова...)))Алексей АКПочему у мигрантов должны быть какие то права? У русских, к примеру, во многих "союзных" республиках , и при отделении и даже сейчас- даже у граждан-таких прав - кот наплакал!михаил дувановКакой спец однако. все знаешьмихаил дувановправа качай домаГусЕнаОна знает больше, чем ты. Например, русскую грамматику.ГусЕнаШариков разразился бредом. Поэтому у нас нет будущего.ГусЕнаФото в студию! Трепло. Халявщик.ГусЕнаПолагаете, что лишая их работы, мы решим проблему криминала?ГусЕнаВо всяком случае, она правописание знает лучше, одназначно.:)))ГусЕнаТы это своей Шмоньке скажи.ГусЕнаА что, в республиках русским запрещено работать в кааих-то сферах?Алексей АКТы прекрасно поняла, про что я говорил.абрам вербингде?ГусЕнаПредставляешь что будет с русскими там, если какой-нить хаким издаст такой указ?🙈Ночной кошмарЛишая их работы, мы уменьшим приток мигрантов в Россию. Как раз тех, кто подпитывает криминал.ГусЕнаВ пандемию мигрантов не было-стройки встали...Ночной кошмарМой сын сейчас на Дальнем Востоке работает вахтой на строительстве обогатительного комбината. Кстати, хорошо зарабатывает. Так он говорит, что мигранты у них не работают. Россиян хватает. Вывод - когда россиянам хорошо платить будут, то и мигранты на стройках не нужны будут. Да и не слышал я, чтобы где-то стройки встали. Был прогноз только о стройках жилья, да и то причина не в мигрантах, а в пандемии. https://iz.ru/995535/mariia-perevoshchikova/kto-zdes-lishnii-tret-stroek-zhilia-mozhet-vstat-iz-za-karantinaAIAlex ImenРешение направлено на отток понаехавших из региона и уменьшение влияния диаспоры. Что касается хлебобулочных изделий и пирожных, стало модно нанимать мигрантов фактически без медицинских книжек, что угрожает здоровью потребителей. Губернатор поступил правильно, полиция с этим вопросом справиться не в состоянии.ГусЕнаУ тебя есть факты?ВиталийСсылку на указ губернатора от 02.07.2021 кто подскажет? Очень важный момент может получиться.ГГарикhttp://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202107010007?index=0&rangeSize=1. Читай-почитывай, ошибочки учитывай.Vladimir LioubimcevТролли любят требовать "ссылку".... А то сами безрукие и безрогие...ГусЕнаЯ вот вашу фамилию не могу прочесть...Дочь офицера?ГГарикссылку можно и самому найти...ГусЕнаПлохо не это. Плохо, что губернатор-дуракИваннет в Росси адекватной миграционной. политики. укры считают Россию врагом №1, готовы воевать, и открыто заявляют об этом, а в России выходят законы с наибольшим благоприятс твование именно УКРОарбайтерам и прочей бандеровским недобиткам!Vladimir LioubimcevБандэровцев, за такие дела, нужно выгонять из России. Без права въезда в течение ближайших ста лет.абрам вербинкто этим будет заниматься?Гаражный кооператив ЛАДАС бандеровцами надо доделывать то, что помешал доделать толстый хрящ-кукурузник.Vladimir LioubimcevОднозначно поддерживаю решение губернатора Калининграда в отношении мигрантов. Он отстаивает рабочие места для местного населения, заботится о них.ГусЕнаТы уже записался в дворники?somiyrГубернатор запретил практически все сферы, где и работают мигранты и желающие заработать, оставив практически один вид деятельности - криминал. Дальнейший шаг - выдворение или посадка с передачей на родину всех нежителей анклава. Разумная политика, вот только удастся ли её реализовать?абрам вербинСтрооительство, высокие технологии, наука, нормально образованные легко найдут работу в России. Сосед-узбек - хирург. Отлично устроился в Москве.Ttestorrа у меня сосед - таджик, тоже дворником неплохо устроился) А вот у кого-то сосед Аликперов))) все азеры и жируют поэтому в РФ))абрам вербин?ГусЕнаА ты че в дворники не идешь?ГГарика почему сосед-узбек у себя узбеков не лечит?ГусЕнаМожет, потому что у абраши умишка не хватило в медвуз поступить?Светлана КрасильниковаУдастся! Если не сеять сомнения и не идти на поводу либерестни. Проявите силу - азиаты и кавказцы только ее и признают и только за силу уважают - и вы очень скороСветлана КрасильниковаПроявив силу и волю, очень скоро убедитесь, насколько изменится обстановка в России - в лучшую сторону! Губернатор - молодец! Значит взятки от диаспор не берет.Александр ТретьякПочивем посмотримелена куприяноваНет запрета на практически одну из самых основных - работы в полиции и её структурахЛеонид АлексеевДумаю,что в полицию мигрантам и сейчас путь заказан!Не путайте мигрантов с получившими российское гражданство!А гражданин России уже будет иметь доступ в любую область жизнедеятельности,иначе это будет расцениваться как геноцид!!Но и тут в полицию его можно не взять по каким-то другим показателям(физ.подготовка или другое).Александр ПавловНе дадут ему это осуществить, щас завоют денежные воротилы.Ttestorr"Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 02 июля 2021 года подписал указ, который вступит в силу через 90 дней" а чего так долго????Nikolay StepanovЭто он дает время денежным воротилам как-то подготовиться.ГусЕнаПочитала комменты. А точно русские победили фашизм?Гаражный кооператив ЛАДАПоезжай в Италию почитай труды создателей фашизма. Русские, а, правильней - советские победили нацизм.ГусЕнаА судя по комментариям, потом сами стали фашистами.Алексей АКРусские не стали фашистами, а просто нам надоела наглость других ! Отделились - пусть срут у себя !...Но! Решение о ограничении ,конечно и несомненно ,правильное , но какое то больше ....пиаристо-выборное.))) ...К примеру , да, банду таксистов , я бы "ликвидировал"- достали своими выходками на дороге! Опять же не все уроды...Часто "езжу на армянах"...Но наглых приезжих южан очень много...ИНТЕРЕСНО ДРУГОЕ !))) Все местные сразу начнут ломиться в сферы услуг, выпекать хлеб, делать детское питание и водить автобусы?))) Чет меня сомнения терзают!)))ГусЕнаСлава-это не решение проблемы. Гром все равно грянет. Меня больше пугают такие Губеры....Автобусы все и так у гастеров, общепит. Это мировая реальность. Нам надо учиться с этим жить и решить КАК жить.Алексей АКНе надо путать мигрантов , с гражданами. Речь идет о раабоччих местах для местного населения и устранения теневой экономики...Если Калининградский губер считает, что местныые граждане МОГУТ заменить мигрантов , в каких то областях производства и услуг - то он все делает правильно !...Но меня смущает немного другое - сейчас гастры получают не намного меньше чем россияне, а иногда и больше...Зарплата в России поднимается только в Росстате...или на мизер...И что, все мужики Калининграда мечтают стать ...таксистами? Все побегут печь хлеб? В Калининграде - Адская безработица? Я слышал, что наоборот рук не хватает....ГусЕнаНу если они могут, то, почему не работают? Тольео не гоаорите мне, что гастерам меньше платят. Просто, они лучше работают...Алексей АКПрекрати!))) Лучше прочих работают только ...ПРОФИ ,независимо от национальности. Сейчас найти профи среди гастров сложно- в основном - старательная размазня! Так как, их никто не готовит и не учит технически , а опытом ,нахватавшихся у старших ,владеют единицы! ))) В большинстве случаев - работа не тянет даже на 3+.)))На 10 гастеров 1 профи...это уже хорошо.)))Впрочем , в России, такая же фигня...но уровень повыше.ГусЕнаДворы мести надо с вышкой?ГусЕнаНацизм победили. И сами заразились. В Италии я была. И в Германии. Хотела посмотреть на проблему мигрантов. Посмотрела. Очень даже грамотно. В отличии от французов. Но ты ведь дальше своего гаража не был. Поэтому, тебе только и остается чужие заслуги присваивать. ..ГусЕнаЯ далеко за примером ходить не стану. Есть у меня два работника, вернее, было два, стало 1. Первый-студент нерусский. Учится на айтишника. Назовем его Азиз. У него мама русская, отец туркмен. Платит нам за него его страна. Но, материально ему тяжело. Мама у него сидит, папа не жиает с сеиьей, только бабушка. Поэтому он подрабатывает. После занятий. Сразу бежит на работу. Потому что у нас еще бесплатно кормят. И есть другой парниша-Никита. Не учится. Папа сказал -денег больше не дам-иди работай. Пришел. Первый освоил профессию за неделю, второй -за месяц не осилил. Первый в смену встал, отработал, рабочее место в порядок привел и ушел. Второй-одного не роставишь, только в пару.Весь день в телефоне, работает по принципу" могу стоять, могу лежать:. Уборка? " я вам не уборщик", заготовки для работы?" Я вам не заготовшик". Вчера рассталась. Просто, потому что ни с ним никто не хочет работать, ни после него в смену. .. Правда, он тоже всера орал, что " Пусть Азиз за мной убирает!!". А этот Азиз закончит вуз и станет айтиспецом. И создаст лекарство от рака. А Никитос завтра будет также раскидывать пивные бутылки . Потому что Губернатор Калининграда на его стороне? Или, на чьей?Алексей АКЭто не пример , и не факт, кто кем станет...Я могу тебе привести пример , как банды мигрантов торгуют наркотой ..Много из них Азизов?...Ты увидела пару человек, а я постоянно сталкиваюсь с гастрами, а в данный момент их еще и курирую на работе...Да, они нужны, так как РАБОЧИХ РУК в России не хватает , слишком много хотят быть айтишниками ...Но гастеров надо брать в сферы где не хватает людей , а не вовсюда в ущерб местным.ГусЕнаНу, этим торгуют все. Вопрос стоит рассматривать шире. Почему это понимаю только я?ГусЕнаПохоже, я слишком умна для этого сайта:)))Алексей АКВопросы с мигрантами должны ,и рассматриваются шире ,с пользой для Государства и граждан , а не для пользы и удобства мигрантов...ГусЕнаА где польза в решении губера?ГусЕнаБыдлота одна радуется. Одна вон даже Собянина костерит...Куда ему...Алексей АКТак я тебе и сказал - польза может быть , если много желающих из местного населения работать в той или иной сфере...Я не уверен ,что чрезмерно повалят...Таксистов , я бы разогнал все равно...)))ГусЕнаТаксисты-эт везде " мафия". В Крыму-хохлы...Алексей АКРадоваться надо результатам .))).."Мои узбеки", закатили концерт своему начальнику, что он им не доплатил , поэтому им нужен обьем с нового обьекта- целиком! ...Но ставить , к примеру опоры, с нашей тех помощью!)))...Я , звоню - сука! Приезжайте ставьте опоры под здание- пока есть техника и я не занят! Ми срязю делать все будем!)))...Ну-ну...С кем?)))..Херня! Сейчас мой директор- молдован выйдет с больничного ,зашустрят!)))Алексей АКТе, кто работать не хочет?)))ГусЕнаНу есть такое-у них же ментальость:" Я хазаин-ты дуряк, Ты хазяин-я дуряк".Алексей АКВот именно...Работнички еще те !)))карла карловаМолодец губернатор,браво!Александр ПавловГусыня, мало того, так и ваших неблагодарных от фашизма вызволили.ГусЕнаПадлов, ты еще столкнешься с миграцией поближе. И тнбе это не понравится. Страус тупойГусЕнаПадлов, ты не приписывай чужие заслуги. Мой дед воевал за нас сам. И еще тебе атомную бомбу отдали. Пока ты у Грызуна сосалАлексей АКА Грызун ,это кто?)Алексей АКГусена , не ...разжигай ! ))) Сегодня в Москве столкнулись мигранты с мигрантами...мое мнение - "если бы я " - ты знаешь...А вякнула бы диаспора-договорился бы...)))..Ты опять путаешь мигрантов с эммигрантами.))...Это немного разные проблемы.ГусЕнаГрузин, он же Коба, он же Джугашвили, он же Сталин. Кстати, а ты не помнишь как он себе такую красивую русскую фамилию взял?Алексей АКНе, не помню , и это не фамилия....)Александр БыстровАнтон - молодец!!!Комментировать
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