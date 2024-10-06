Новый Apple Mac Mini размером с ТВ-приставку поступит в продажу в ноябре Компания Ap...

Новый Apple Mac Mini размером с ТВ-приставку поступит в продажу в ноябреКомпания Apple в конце этого месяца планирует объявить, что продажи нового компьютера Mac Mini, размеры которого, по слухам, сопоставимы с ТВ-приставкой Apple TV, начнутся 1 ноября.