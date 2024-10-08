Наталья Бударина и Антон Лопатин приняли участие в наблюдении на референдуме в Казахстане

7 октября 2024 года секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член Центризбиркома Антон Лопатин приняли участие в международном наблюдении на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане по линиям миссий СНГ и ШОС.
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