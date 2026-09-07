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SPLETNIK

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Венеция-2026: Ксения Собчак вышла в свет в полупрозрачном платье

Венеция-2026: Ксения Собчак вышла в свет в полупрозрачном платье

Ксения Собчак, в числе других российских селебрити, прибыла на 83-й Венецианский международный кинофестиваль.

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