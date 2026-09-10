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Жителям Кировграда рекомендуют оформлять субсидии и компенсации за ЖКУ через «Госуслуги»

МКУ «Служба субсидий и компенсаций Кировградского муниципального округа» рекомендует гражданам подавать заявления на субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через портал «Госуслуги».

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