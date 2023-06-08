Собянин рассказал о работе социальной службы Москвы

Свыше 4,5 миллиона жителей столицы получают адресную и регулярную помощь Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои наилучшие пожелания социальным работникам города в связи с профессиональным праздником, поздравив их в блоге на своем персональном сайте.