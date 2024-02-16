Лавров: ЕС составил рекомендации для Украины по поставкам дальнобойного оружия

На конференции посвященной юбилею государственного переворота на Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о планах Европейского союза по поставке Украине более мощного вооружения, с целью «достать до сердца России».
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