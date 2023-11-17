Царскую Россию принято считать «лапотной» и крестьянской. В реальности кабельный завод в Москве был открыт в 1872 году.
Россия до революции на цветных фото: ГЭС, заводы и электрические трамваи в 1885 году: видео
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Смерд вонючий! Лотошник гребанный, неудачник! Из за таких как ты сносят памятники советским солдатам в Европе!
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8 час.
Александра Соколова
Так скрывают не про Америку. Говорят что в России ничего никогда не было и не будет.
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2 час.
АС
Александра Соколова
Проходила практику в музее имени Щусева. Разбирали картотеку, старые фотографии. Красота неописуемая. Я больше не трамваи разглядывала, а наоборот то чего сегодня не увидишь. Трактирщик, мужик в лаптях на повозке с сеном посреди развитого города, извозчик, девка в сарафане, городничий. Помимо царской России запомнились очень красивые фотографии старого Самарканда, сейчас это уже другая страна.
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2 час.
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