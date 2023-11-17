Россия до революции на цветных фото: ГЭС, заводы и электрические трамваи в 1885 году: видео

Так скрывают не про Америку. Говорят что в России ничего никогда не было и не будет.

АС

Александра Соколова

Проходила практику в музее имени Щусева. Разбирали картотеку, старые фотографии. Красота неописуемая. Я больше не трамваи разглядывала, а наоборот то чего сегодня не увидишь. Трактирщик, мужик в лаптях на повозке с сеном посреди развитого города, извозчик, девка в сарафане, городничий. Помимо царской России запомнились очень красивые фотографии старого Самарканда, сейчас это уже другая страна.