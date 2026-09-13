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Тульские новости

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Магомедов сравнял счёт пенальти в матче против «СКА-Хабаровск»

Магомедов сравнял счёт пенальти в матче против «СКА-Хабаровск»

Пенальти был назначен на 38-й минуте. Рашид Магомедов сравнял счет в матче с «СКА-Хабаровск» до 1:1.На 38-й минуте в ворота «СКА-Хабаровск» был назначен пенальти: защитники гостей неаккуратно обошлись с Глушковым.

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