Магомедов сравнял счёт пенальти в матче против «СКА-Хабаровск»

Пенальти был назначен на 38-й минуте. Рашид Магомедов сравнял счет в матче с «СКА-Хабаровск» до 1:1.На 38-й минуте в ворота «СКА-Хабаровск» был назначен пенальти: защитники гостей неаккуратно обошлись с Глушковым.