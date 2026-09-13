Магомедов сравнял счёт пенальти в матче против «СКА-Хабаровск»

Пенальти был назначен на 38-й минуте. Рашид Магомедов сравнял счет в матче с «СКА-Хабаровск» до 1:1.На 38-й минуте в ворота «СКА-Хабаровск» был назначен пенальти: защитники гостей неаккуратно обошлись с Глушковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аварийный дом в А...
- Депутат Юрий Афон...
- В Тульской област...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым