Стоимость владения LADA GRANTA

Определены регионы, где дешевле всего владеть LADA GRANTA. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) проанализировало в ноябре 2023 года стоимость владения автомобилем LADA GRANTA 5МТ / Classic в различных регионах России.
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