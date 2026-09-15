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В августе россияне оформили более 2 миллионов потребительских кредитов

В августе 2026 года россияне оформили 2,08 миллиона потребительских кредитов, что на 0,7% больше, чем в июле.

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