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Как собрать первый портфель облигаций: пошаговый разбор для новичка

Как собрать первый портфель облигаций: пошаговый разбор для новичка

Когда речь заходит об инвестициях, у многих сразу возникает ассоциация с чем-то сложным, рискованным и требующим постоянного погружения в новости.

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