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Полдник вместо ужина: как изменилось питание в детском саду Атамановки

Полдник вместо ужина: как изменилось питание в детском саду Атамановки

В детском саду «Малыш» поселка Атамановка произошли изменения в организации питания воспитанников. Согласно информации, опубликованной в telegram-канале регионального отделения Народного фронта, полдник для детей стал более питательным и разнообразным, однако ужин, отмененный ранее, в меню не вернули.

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