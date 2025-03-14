Полдник вместо ужина: как изменилось питание в детском саду Атамановки

В детском саду «Малыш» поселка Атамановка произошли изменения в организации питания воспитанников. Согласно информации, опубликованной в telegram-канале регионального отделения Народного фронта, полдник для детей стал более питательным и разнообразным, однако ужин, отмененный ранее, в меню не вернули.