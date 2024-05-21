IVA Technologies планирует привлечь 3-4 млрд рублей в ходе июньского IPO 

Отечественный разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС), аналог Zoom — IVA Technologies может провести IPO уже в начале июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с условиями сделки.
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