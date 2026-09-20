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Царьград

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РПЛ готова предложить Артёму Дзюбе работу после карьеры

РПЛ готова предложить Артёму Дзюбе работу после карьеры

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что бывший нападающий сборной России Артём Дзюба может занять должность в лиге или РФС после завершения карьеры.

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