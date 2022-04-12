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Англо-бурская война 1899–1902: «Скорбный понедельник» британской армии

Англо-бурская война 1899–1902: «Скорбный понедельник» британской армии

Пушка «Лонг Том» Мпупаланга, Южная Африка. У буров было четыре таких орудия, но сегодня в ЮАР они стоят в качестве памятников во многих местах Трансвааль, Трансвааль, страна моя!Бур старый говорит:За кривду Бог накажет вас,За правду наградит.

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