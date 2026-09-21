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Царьград

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Минфин: Силуанов начал работу над сложным бюджетом до 2029 года

Минфин: Силуанов начал работу над сложным бюджетом до 2029 года

Антон Силуанов сообщил, что работа над федеральным бюджетом до 2029 года началась в 2026 году. Президент Владимир Путин обозначил приоритеты: социальные обязательства и обороноспособность.

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