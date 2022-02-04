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Браун о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Я поддерживаю его на 100%. У спортсменов есть право быть теми, кем они хотят, и гордиться этим»

Американский фигурист Джейсон Браун прокомментировал новость о том, что Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимних Олимпийских играх.

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