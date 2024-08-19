#народныеприметы Немножко грустно от того, что все летние еще приметы — на самом деле уже про осень и зиму.
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#народныеприметы Немножко грустно от того, что все летние еще приметы — на самом деле уже про осень и зиму.