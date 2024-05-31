Это очень некстати, Макрон может отменить своё купание в Сене и не получит «подарков» от французов, которые обещали какать в Сену вверх по течению так, чтобы к моменту купания Макрона их «подарки» доплыли до адресата.
Что начнётся 18 июня? Неужели мировая война?
Комментарии
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Yvan
В начале статьи - да, а в конце?
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12 час.
Элина Морозова
Вероятно описка.
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12 час.
Я
Яна
Чтобы освежить память непомнящих последствий сброса атомной бомбы, надо произвести испытания таковой. Может западная публика после этого войдёт в берега..
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1 час.
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