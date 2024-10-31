Антироссийская истерия на Западе, которая до недавнего времени выглядела продуманной политикой, теперь начинает напоминать самую настоящую паническую атаку, которая преследует некоторых европейских политиков.
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