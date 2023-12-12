«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером» и занял 1-е место в группе, Захарян получил желтую карточку

В матче лидеров группы D Лиги чемпионов «Интер» и «Реал Сосьедад» в Милане голов не забили – 0:0. Этот результат устроил испанский клуб: «Сосьедад» остался на первой строчке в таблице благодаря лучшей разности мячей – 7-2 против 8-5 у «Интера».