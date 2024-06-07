Муж Заворотнюк Чернышев отвел дочку Милу в монастырь: только там ей объяснили, что сейчас с мамой Настей

Семья Заворотнюк вместе проходит препятствия, которые навалились на них снежным комом. Люди массово говорят о том, как смирится с ситуацией маленькая девочка Мила, которая еще до конца не понимает, как бывает жестока жизнь.
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