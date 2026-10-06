Про татаро-монгольских лошадей с турбонаддувом и GPS-навигатором Мы еще вернемся к предложенным комментаторами очаровательным версиям выковки мечей из китайского чугуна и 300-летнему периода сбора железа монголами для нашествия на Русь, посчитаем, сколько кизяков требовалось для сыродутных плавильных печей и кузнечных горнов.
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ВСУ вхолостую запустили 17 ракет «Фламинго»
Доделывать баллистические ракеты для Украины, которые Зеленский пообещал запустить этой осенью, будут немцы. Об этом рассказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов. По его словам в своей последний визит в Киев канцлер Германии Фридрих Мерц мог привезти специалистов, которые будут работать на ВПК Украины. Он также рассказал, когда у ВСУ могут появиться доработанные немцами баллистические ракеты FP-9.
Дроны съели ракеты и снаряды: у Mirage и F-16 ВСУ дефицит боеприпасов
По данным украинского пилота, истребители Mirage 2000-5F формирований киевского режима испытывают дефицит 30-мм снарядов к бортовым пушкам DEFA 554 и ракет "воздух-воздух" MICA.
Об этом сообщает канал "Военный осведомитель" со ссылкой на Le Figaro. Теперь, похоже, основным средством для борьбы с нашими реактивными дронами становится истребительная авиация, из-за чего имеющийся боезапас боевых самолетов стремительно подходит к концу.
Например, половину новой поставки ракет и снарядов для "Миражей" из Франции израсходовали всего за пару недель.
Ранее противник жаловался на дефицит ракетного вооружения и снарядов к имеющимся F-16 американского производства.
Пилоты украинских МиГ-29 из-за нехватки Р-27 и Р-73 теперь тоже полагаются на автопушки, но и для них боеприпасы могут быстро закончиться.