Про татаро-монгольских лошадей с турбонаддувом и GPS-навигатором Мы еще вернемся к предложенным комментаторами очаровательным версиям выковки мечей из китайского чугуна и 300-летнему периода сбора железа монголами для нашествия на Русь, посчитаем, сколько кизяков требовалось для сыродутных плавильных печей и кузнечных горнов.