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Вести Севастополь

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Движение на трассе Ялта – Севастополь полностью восстановлено

Движение на трассе Ялта – Севастополь полностью восстановлено

В Крыму ликвидируют последствия непогоды – подтопления и сход грунта. По данным Крымского УГМС на 20:00, максимальное количество осадков выпало в Никите – 45 мм (с градом), в Ялте – 38 мм, в Красноперекопском районе – 24 мм, в Белогорском – 17 мм, в Симферополе – 16 мм.

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