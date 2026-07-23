Движение на трассе Ялта – Севастополь полностью восстановлено

В Крыму ликвидируют последствия непогоды – подтопления и сход грунта. По данным Крымского УГМС на 20:00, максимальное количество осадков выпало в Никите – 45 мм (с градом), в Ялте – 38 мм, в Красноперекопском районе – 24 мм, в Белогорском – 17 мм, в Симферополе – 16 мм.